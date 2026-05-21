‘CBI ने बचा लिया’, बंगाल CM के पीए हत्याकांड में गलत गिरफ्तार हुए राज सिंह को था एनकाउंटर का डर!

बलिया: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की 6 मई को हत्या किए जाने के बाद मामले में एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां की गई हैं। इसी मामले में पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के रहने वाले राज सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, परिवार द्वारा पर्याप्त सबूत पेश किए जाने के बाद राज सिंह को बुधवार की शाम जेल से रिहा कर दिया गया और फिलहाल वह निर्दोष साबित हुए हैं। जेल से छूटने के बाद राज ने बताया है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं था और एनकाउंटर का डर सता रहा था।