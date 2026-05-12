बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में नया मोड़, आरोपी राज सिंह के ड्राइवर ने किया सनसनीखेज खुलासा, जानें क्या कहा?

पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की 6 मई 2026 की रात उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हमला उस वक्त हुआ, जब वह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से घर लौट रहे थे। वारदात के समय PA चंद्रनाथ रथ के साथ उनका ड्राइवर बुद्धदेब भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में यूपी और बिहार से विशाल श्रीवास्तव, राज सिंह और मयंक नाम के तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।