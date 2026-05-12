CM शुभेंदु अधिकारी के PA के हत्यारोपी की गिरफ्तारी पर मचा बवाल, बहन बोली- मेरी भाई निर्दोष है

राज सिंह की बहन और हाईकोर्ट में वकील दीपशिखा का कहना है कि उनके भाई को इस मर्डर केस में जानबूझकर घसीटा जा रहा है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि राज सिंह कभी कोलकाता गया ही नहीं है, तो फिर वह वहां जाकर किसी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है? दीपशिखा के मुताबिक, न केवल राज बल्कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य आज तक कभी पश्चिम बंगाल नहीं गया है। उसने सरकार और जांच एजेंसियों से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि मेरे भाई को न्याय मिल सकें।