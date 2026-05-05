मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर गई दुल्हन प्रेमी के साथ फरार, दूल्हा करता रहा इंतजार, परिजनों ने पुलिस को दी तहरीर

शादी से ठीक पहले दुल्हन के फरार होने का मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग दुल्हन के लिए तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर दुल्हन का पहले से प्रेम-प्रंसग चल रहा था तो उसके परिजनों को दूसरी जगह रिश्ता तय नहीं करना चाहिए था। फिलहाल, पुलिस दुल्हन की तलाश कर रही है।