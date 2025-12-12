Azamgarh News: पाइल्स का इलाज कराने आया 25 हजार का इनामिया अस्पताल से फरार

Azamgarh news, Pic- patrika
आज़मगढ़: जिला कारागार का एक बंदी शुक्रवार तड़के मंडलीय/जिला अस्पताल से फरार हो गया। फरार बंदी की पहचान उदय निवासी पादरी बाजार, शाहपुर (गोरखपुर) के रूप में हुई है। वह महाराजगंज के फरेंदा में हत्या के मामले में गोरखपुर जेल में बंद था और 6 सितंबर 2021 को प्रशासनिक आधार पर आज़मगढ़ जेल स्थानांतरित किया गया था। पिछले चार वर्षों से वह वहीं निरुद्ध था।
उदय पाइल्स की समस्या से ग्रसित था और उसका स्वास्थ्य लगातार खराब रहता था। स्थिति को देखते हुए उसे हर 15 दिन में अस्पताल ले जाना पड़ता था। 6 दिसंबर को भी उसे उपचार हेतु मंडलीय/जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान वह टॉयलेट जाने के बहाने उठा और मौके का फायदा उठाकर जेल पुलिसकर्मियों को चकमा देते हुए फरार हो गया। काफी देर तक तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चल पाया तो सुरक्षा में तैनात दो पुलिसकर्मियों ने घटना की जानकारी जेल प्रशासन को दी।
सूचना मिलते ही जेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और देर तक खोजबीन की, लेकिन बंदी का कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद शहर कोतवाली में बंदी के फरार होने का मुकदमा दर्ज कराया गया। जेल प्रशासन के मुताबिक उदय गंभीर पाइल्स से पीड़ित था और उसे हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी।
