Azamgarh News: पाइल्स का इलाज कराने आया 25 हजार का इनामिया अस्पताल से फरार

आज़मगढ़: जिला कारागार का एक बंदी शुक्रवार तड़के मंडलीय/जिला अस्पताल से फरार हो गया। फरार बंदी की पहचान उदय निवासी पादरी बाजार, शाहपुर (गोरखपुर) के रूप में हुई है। वह महाराजगंज के फरेंदा में हत्या के मामले में गोरखपुर जेल में बंद था और 6 सितंबर 2021 को प्रशासनिक आधार पर आज़मगढ़ जेल स्थानांतरित किया गया था। पिछले चार वर्षों से वह वहीं निरुद्ध था।