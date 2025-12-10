Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में कल बदला रहेगा रूट, शहर आने से पहले हो जाएं सावधान

CM Yogi in Azamgarh: आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 11 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित दौरे को देखते हुए आजमगढ़ पुलिस ने गुरुवार सुबह 5:00 बजे से 11:30 बजे तक अस्थायी रूट डायवर्जन लागू कर दिया है। यात्रा सुचारू और सुरक्षित रहे, इसके लिए कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बदली गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और दिए गए निर्देशों का पालन करें।