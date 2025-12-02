Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Mau News: सड़क दुर्घटना को देखकर रुका अखिलेश यादव का काफिला, मृतक के परिजनों को दी 2 लाख की सहायता

विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने जाते समय रास्ते में हुई सड़क दुर्घटना को देखकर अखिलेश यादव का काफिला रुक गया। अखिलेश यादव ने दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को ढाढस बंधाया और सहायता के रूप में उन्हें दो लाख रुपए का चेक दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Dec 02, 2025

Akhilesh Yadav: दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने जाते समय रास्ते में हुई सड़क दुर्घटना को देखकर अखिलेश यादव का काफिला रुक गया। अखिलेश यादव ने दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को ढाढस बंधाया और सहायता के रूप में उन्हें दो लाख रुपए का चेक दिया।


आपको बता दें कि घोसी विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने सड़क मार्ग से आ रहे अखिलेश यादव का काफिला जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से नीचे उतरा , ठीक उसी समय एक रोडवेज बस ने सड़क पार कर रही एक महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त d कि घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई।
दुर्घटना को देखते हुए अखिलेश यादव ने अपने काफिले को रोक कर महिला के परिजनों से बात की। आजमगढ़ के बस्ती गांव की रहने वाली उक्त महिला के रोते बिलखते परिजनों को अखिलेश यादव ने ढांढस बंधाया और उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Dec 2025 06:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Mau News: सड़क दुर्घटना को देखकर रुका अखिलेश यादव का काफिला, मृतक के परिजनों को दी 2 लाख की सहायता

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: पति बना हैवान, पत्नी पेचकस गोद कर की हत्या

आजमगढ़

Azamgarh News: पुलिस की गरिमा हुई तार तार, गांजा बेचते सिपाही गिरफ्तार, सीओ ऑफिस में था तैनात

आजमगढ़

Weather update: चक्रवाती तूफान Ditwah  की आहट, बदलेगा मौसम का मिजाज

cyclone sanyar heavy rain weather alert india imd cold wave warning Latest update
आजमगढ़

आजमगढ़ में दो दर्दनाक हादसे, वीडियो बनाते वक्त ट्रेन से गिरा युवक, सड़क दुर्घटना में एक और की मौत

बच्चों के सामने कर दी पत्नी की हत्या
आजमगढ़

Azamgarh News: पति ने प्रेमिका के लिए की पत्नी की हत्या, दो मासूम हुए अनाथ

Azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.