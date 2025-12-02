Mau News: सड़क दुर्घटना को देखकर रुका अखिलेश यादव का काफिला, मृतक के परिजनों को दी 2 लाख की सहायता

Akhilesh Yadav: दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने जाते समय रास्ते में हुई सड़क दुर्घटना को देखकर अखिलेश यादव का काफिला रुक गया। अखिलेश यादव ने दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को ढाढस बंधाया और सहायता के रूप में उन्हें दो लाख रुपए का चेक दिया।
आपको बता दें कि घोसी विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने सड़क मार्ग से आ रहे अखिलेश यादव का काफिला जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से नीचे उतरा , ठीक उसी समय एक रोडवेज बस ने सड़क पार कर रही एक महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त d कि घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई।
दुर्घटना को देखते हुए अखिलेश यादव ने अपने काफिले को रोक कर महिला के परिजनों से बात की। आजमगढ़ के बस्ती गांव की रहने वाली उक्त महिला के रोते बिलखते परिजनों को अखिलेश यादव ने ढांढस बंधाया और उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी।
बड़ी खबरेंView All
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग