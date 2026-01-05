Weather update: अगले तीन दिन होंगे भारी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

घने कोहरे और बर्फीली हवाओं के चलते ठंड का प्रभाव दिन में भी महसूस किया जा रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कड़ाके की ठंड और गलन की वजह से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। सुबह और रात के समय कोहरे की चादर इतनी घनी हो जाती है कि दृश्यता बेहद कम हो जा रही है, जिससे सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। ठंड के कारण बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है और जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं।