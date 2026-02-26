Azamgarh News: पूर्व सांसद उमाकांत यादव को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में किया गया पेश



मामला वर्ष 1989 का है, जब सरायमीर थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविंद्र नाथ यादव के अनुसार उस समय उमाकांत यादव के लाइसेंसी शस्त्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उनके आवास पर तलाशी लेकर बंदूक को कब्जे में ले लिया। बताया गया कि उस समय लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज तत्काल प्रस्तुत न कर पाने के कारण उनके खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया गया था।