26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: पूर्व सांसद उमाकांत यादव को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में किया गया पेश

जौनपुर की जिला जेल में निरुद्ध पूर्व सांसद उमाकांत यादव को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अनुपम त्रिपाठी की अदालत में पेश किया गया। अदालत परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मामला वर्ष 1989 का है, जब सरायमीर थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Feb 26, 2026

Azamgarh news

oplus_2

जौनपुर की जिला जेल में निरुद्ध पूर्व सांसद उमाकांत यादव को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट अनुपम त्रिपाठी की अदालत में पेश किया गया। अदालत परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।


मामला वर्ष 1989 का है, जब सरायमीर थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविंद्र नाथ यादव के अनुसार उस समय उमाकांत यादव के लाइसेंसी शस्त्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उनके आवास पर तलाशी लेकर बंदूक को कब्जे में ले लिया। बताया गया कि उस समय लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज तत्काल प्रस्तुत न कर पाने के कारण उनके खिलाफ मामला पंजीकृत कर लिया गया था।


इस प्रकरण में गवाही की कार्रवाई जारी थी। हालांकि, एक अवसर पर अदालत में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया गया था। गुरुवार को न्यायालय में पेशी के दौरान बचाव पक्ष ने वारंट निरस्त किए जाने की अर्जी दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में साक्ष्य के लिए अगली सुनवाई की तिथि 16 मार्च निर्धारित की गई है।


इसके अतिरिक्त गैंगस्टर अधिनियम से जुड़े एक अन्य प्रकरण में भी एमपी-एमएलए सत्र न्यायालय में उनकी पेशी हुई। उस मामले में अदालत ने अगली तारीख 12 मार्च तय की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 05:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: पूर्व सांसद उमाकांत यादव को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में किया गया पेश

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर गरमाई सियासत, ओपी राजभर बोले- राहुल जब भी बोलते हैं, भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं

PC: IANS
आजमगढ़

आजमगढ़ में ₹50 हजार का इनामी ‘लम्बू’ मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो बदमाश फरार

आजमगढ़

Azamgarh News: सुबह सुबह तड़तड़ाईं गोलियां, 50 हजार के इनामिया का हुआ एनकाउंटर

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसे में दो सगे भाइयों की मौत, मचा कोहराम

CG Accident: महिला को बचाने गए युवक को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर पर दर्दनाक मौत
आजमगढ़

Azamgarh News: भेड़ों के झुंड पर कुत्तों ने किया हमला, 50 भेड़ों की मौत, मचा हड़कंप

Azamgarh
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.