आजमगढ़ में ₹50 हजार का इनामी ‘लम्बू’ मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो बदमाश फरार

पुलिस ने बताया है कि नसीम उर्फ लम्बू शातिर किस्म का अपराधी है और हिस्ट्रीशीटर भी है। नसीम को गोली लगी है और वह गंभीर रूप से घायल है और उसका उपचार अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की बाइक बराबर हुई है। वहीं, इसके साथी फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है।