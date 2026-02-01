24 फ़रवरी 2026,

आजमगढ़

Azamgarh News: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसे में दो सगे भाइयों की मौत, मचा कोहराम

आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के बहरामपुर गांव निवासी दो सगे भाइयों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रविवार देर रात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ, जब उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय सुमित गौड़ और उनके भाई शुभम गौड़, पुत्र बुद्धू [&hellip;]

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Feb 24, 2026

CG Accident News: कार्यक्रम में जा रहे दादा-पोता बने सड़क दुर्घटना का शिकार, 12 साल के बच्चे की मौत(photo-patrika)

CG Accident News: कार्यक्रम में जा रहे दादा-पोता बने सड़क दुर्घटना का शिकार, 12 साल के बच्चे की मौत(photo-patrika)

आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के बहरामपुर गांव निवासी दो सगे भाइयों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। हादसा रविवार देर रात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ, जब उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई।


मृतकों की पहचान 25 वर्षीय सुमित गौड़ और उनके भाई शुभम गौड़, पुत्र बुद्धू गौड़, के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों किसी आवश्यक कार्य से कानपुर गए थे और रविवार को बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। रात अधिक हो जाने के कारण दृश्यता कम थी। जैसे ही वे जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 134 किलोमीटर बिंदु के पास पहुंचे, उनकी बाइक अनियंत्रित होकर आगे खड़े ट्रक में जा घुसी।


टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। स्थानीय पुलिस के सहयोग से घायलों को तत्काल वीर सिंहपुर स्थित सौ शैय्या संयुक्त चिकित्सालय ले जाया गया।


अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

रायपुर

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

Azamgarh News: भेड़ों के झुंड पर कुत्तों ने किया हमला, 50 भेड़ों की मौत, मचा हड़कंप

Azamgarh
आजमगढ़

प्रेमिका की रुक जाए शादी इसलिए भेजी थी जौनपुर कोर्ट को उड़ाने की धमकी, आरोपी को ATS ने आजमगढ़ से पकड़ा

आजमगढ़

आजमगढ़ में अनिल राजभर VS ओम प्रकाश राजभर, दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने रैली में किया शक्ति प्रदर्शन

आजमगढ़

आजमगढ़ में ओपी राजभर ने किया शक्ति प्रदर्शन, बोले- यह 2027 का चुनावी शंखनाद

आजमगढ़

Azamgarh: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, एक की हुई मौत, मचा कोहराम

Azamgarh
आजमगढ़
