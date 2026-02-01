Azamgarh News: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसे में दो सगे भाइयों की मौत, मचा कोहराम



मृतकों की पहचान 25 वर्षीय सुमित गौड़ और उनके भाई शुभम गौड़, पुत्र बुद्धू गौड़, के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों किसी आवश्यक कार्य से कानपुर गए थे और रविवार को बाइक से वापस अपने घर लौट रहे थे। रात अधिक हो जाने के कारण दृश्यता कम थी। जैसे ही वे जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 134 किलोमीटर बिंदु के पास पहुंचे, उनकी बाइक अनियंत्रित होकर आगे खड़े ट्रक में जा घुसी।