22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

आजमगढ़ में ओपी राजभर ने किया शक्ति प्रदर्शन, बोले- यह 2027 का चुनावी शंखनाद

आजमगढ़ में सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक रैली का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राजभर के समर्थन में 200 ब्राह्मण मंच पर मौजूद थे...

2 min read
Google source verification

आजमगढ़

image

Vijendra Mishra

Feb 22, 2026

आजमगढ़: अहिरौला इलाके के जनता इंटर कॉलेज परिसर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने महारैली का आयोजन किया। इस रैली में मंच पर करीब 200 ब्राह्मण की उपस्थिति रही। रैली के बाद ओमप्रकाश राजभर ने इसे 2027 का चुनावी शंखनाद बताया है।

दरअसल, आजमगढ़ के बहाने पूर्वांचल में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। इसी को लेकर जनता इंटर कॉलेज के परिसर में उन्होंने सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया। इस रैली में उमड़ी भीड़ को देखने के बाद ओमप्रकाश राजभर गदगद नजर आए।

ब्राह्मण समाज हमारे साथ: राजभर

रैली का उद्घाटन करीब 200 ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद कर कराया गया। इस दौरान ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए बेहतर प्रदर्शन करेगी। ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग यहां मौजूद हैं और अपने साथ अन्य लोगों को लेकर भी आए हैं और यह इस बात का प्रमाण है कि वह हमारे साथ हैं।

पूर्वांचल की सभी सीटें हमारी होगी

उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से एनडीए की यह 2027 चुनाव के लिए शंखनाद है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता समाजवादी पार्टी को हराने के लिए यहां से कमर कर चुकी है। इस बार पूर्वांचल की सभी 10 सीट एनडीए के खाते में आएगी। एनडीए 2022 से बेहतर प्रदर्शन 2027 के विधानसभा चुनाव में करेगी और रैली में जिस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है यह इस बात का यह प्रमाण है।

युवा सपा की गुलामी ना करें: राजभर

ओमप्रकाश राजभर ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति में जिस तरह से लोगों को बरगलाकर समाज की मुख्य धारा से भटकाया गया था उन्हें हम समझ कर मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। ओमप्रकाश राजभर ने युवाओं से आवाहन किया है कि वे खुद के अधिकार के लिए लड़े और समाजवादी पार्टी की गुलामी ना करें। उन्होंने कहा कि एक समय था जब समाजवादी पार्टी के लोग लोगों को डरा कर रखते थे, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को डरा सके।

ये भी पढ़ें

केस दर्ज होने पर बोले अविमुक्तेश्वरानंद, वह शंकराचार्य परंपरा को नष्ट करना चाहते
वाराणसी
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 05:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / आजमगढ़ में ओपी राजभर ने किया शक्ति प्रदर्शन, बोले- यह 2027 का चुनावी शंखनाद

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, एक की हुई मौत, मचा कोहराम

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: यूपी बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही, सामाजिक विज्ञान की जगह खुल गया इंटरमीडिएट संस्कृत का पेपर, एफ आई आर दर्ज

bijnor up board exam 119 centers 2026
आजमगढ़

Azamgarh News: सांड से टकराया ई रिक्शा, ड्राइवर की मौत

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: हाई स्कूल की परीक्षा देने आया छात्र नदी में कूदा, मचा हड़कंप

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: खंड विकास अधिकारी को जिलाधिकारी ने दी प्रतिकूल प्रविष्टि, रोका वेतन

Azamgarh news
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.