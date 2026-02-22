आजमगढ़ में ओपी राजभर ने किया शक्ति प्रदर्शन, बोले- यह 2027 का चुनावी शंखनाद

ओमप्रकाश राजभर ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति में जिस तरह से लोगों को बरगलाकर समाज की मुख्य धारा से भटकाया गया था उन्हें हम समझ कर मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। ओमप्रकाश राजभर ने युवाओं से आवाहन किया है कि वे खुद के अधिकार के लिए लड़े और समाजवादी पार्टी की गुलामी ना करें। उन्होंने कहा कि एक समय था जब समाजवादी पार्टी के लोग लोगों को डरा कर रखते थे, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी को डरा सके।