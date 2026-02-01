Azamgarh News: सांड से टकराया ई रिक्शा, ड्राइवर की मौत



बताया जा रहा है कि रात करीब 7:30 बजे जैसे ही उनका ई-रिक्शा फरीदपुर मोड़ के पास पहुंचा, अचानक सामने आए सांड से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि सुरेश राम गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सुरेश राम अपने पीछे पत्नी फूला देवी और छह बच्चों को छोड़ गए हैं। उनके परिवार में पुत्र अमन कुमार तथा पुत्रियां डिंपल, संजू, मंजू, अंशिका और गुड्डी शामिल हैं। परिवार के सामने अब आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।