Azamgarh News: शिया सुन्नी दंगे में तीन सगे भाइयों समेत 12 को उम्र कैद की सज़ा, रो पड़े आरोपी



लंबी सुनवाई और गवाहों के बयान के आधार पर 13 फरवरी को अदालत ने सभी 12 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा के बिंदु पर बहस पूरी होने के उपरांत सोमवार को अदालत ने दंडादेश सुनाया।

फैसले के बाद अदालत परिसर और मुबारकपुर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।