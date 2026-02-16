Breaking News: उत्तर प्रदेश की 18 कचहरियों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से फैली दहशत

जानकारी के मुताबिक, जिला जज जयप्रकाश पांडे के आधिकारिक मेल पर सुबह करीब 10:00 बजे कचहरी को बम से उड़ने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद जिला जज ने तुरंत इस बारे में पुलिस को अवगत कराया और अधिवक्ताओं से कचहरी परिसर को खाली करने को कहा। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने कचहरी परिसर में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। मौके पर बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को भी बुला लिया गया है।