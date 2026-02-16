Azamgarh News: दीवानी कचहरी में बम की सूचना, परिसर कराया गया खाली, मचा हड़कंप

Azamgarh news: दीवानी कचहरी परिसर में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बम रखे जाने की सूचना मिली। यह धमकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजे गए एक ईमेल के माध्यम से दी गई थी, जिसमें आजमगढ़ दीवानी न्यायालय परिसर को निशाना बनाने की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया।

सुरक्षा को देखते हुए तत्काल पूरे कचहरी परिसर को खाली करा लिया गया। वकीलों, वादकारियों और कर्मचारियों को बाहर निकालकर मुख्य गेट बंद कर दिया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को बुलाकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। कई घंटों तक परिसर के हर कोने की बारीकी से जांच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई।