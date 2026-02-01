Azamgarh News: टेंपो पलटने से 2 की मौत 8 घायल, मचा कोहराम



हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने संदीप प्रजापति (31) और छेदी (56), दोनों निवासी फराज टोला, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ को मृत घोषित कर दिया।

बताया जा रहा है कि संदीप और छेदी के साथ जगदीश और सुभाष भी टेंपो में सवार थे, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है।