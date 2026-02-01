Azamgarh News: शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, फर्जी नियुक्ति में जिला विद्यालय निरीक्षक सहित 6 पर हुआ मुकदमा

Azamgarh Education: जनपद के शिक्षा विभाग में बड़े घोटाले की आहट से हड़कंप मच गया है। श्री देवा नंद संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य व शिक्षकों की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी किए जाने का मामला सामने आया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल किशोर के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस ने प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाचार्य, दो शिक्षिकाओं, प्रधान सहायक तथा विद्यालय प्रबंधक समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।