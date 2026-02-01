Azamgarh News: मानक पर खरा नहीं उतरने पर चर्चित अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील, मचा हड़कंप



इसी क्रम में अहिरौला बाजार के पास नहर के निकट स्थित पंकज हॉस्पिटल का भी शिकायत के आधार पर औचक निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि अस्पताल का पंजीकरण यूनानी पद्धति के अंतर्गत है। मौके पर किसी भी प्रकार की एलोपैथिक दवाएं, उपकरण या एलोपैथिक उपचार होता हुआ नहीं मिला। अस्पताल संचालक को नोटिस जारी कर निर्देशित किया गया है कि पंजीकरण की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार का उपचार न किया जाए, अन्यथा विधिक कार्रवाई की जाएगी।