Azamgarh News: कोटक महिंद्रा बैंक का सहायक प्रबंधक गिरफ्तार, एप के जरिए लोगों से करता था बड़ी ठगी



पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे गिरोह बनाकर काम करते थे। लोगों से ठगे गए पैसे म्यूल बैंक खातों में मंगवाए जाते थे और फिर तुरंत निकाल लिए जाते थे। जांच में कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इन्द्रजीत डे (उज्जैन) और अंकेश धाकड़ (इंदौर) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, चेक बुक, सिम कार्ड और नकदी बरामद की है। मामले में चार अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।