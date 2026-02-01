Azamgarh News: घूस लेने के आरोपी जिला विद्यालय निरीक्षक का हुआ तबादला, शिक्षिका से मांगी थी 25 लाख की रिश्वत



इसके अलावा, यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में कथित मनमानी और अवैध वसूली की शिकायतें भी जिलाधिकारी को मिली थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने उपेंद्र कुमार को पहले ही परीक्षा से जुड़े कार्यों से अलग कर दिया था।

डीएम की कार्रवाई के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक मेडिकल अवकाश पर चले गए थे। बाद में शासन को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर उन्हें आजमगढ़ से हटाकर प्रयागराज से संबद्ध कर दिया गया।

शासन की इस कार्रवाई के बाद जिले में शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही नए जिला विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की अपेक्षा की जा रही है।