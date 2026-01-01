Azamgarh News: जिलाधिकारी ने 2 ग्राम प्रधानों के अधिकार किए सीज



मकसुदिया गांव के ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने अगस्त 2025 में जांच के आदेश दिए थे। जांच अधिकारी के रूप में जिला उद्यान अधिकारी को नामित किया गया, वहीं तकनीकी परीक्षण के लिए जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता को जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच पूरी होने के बाद नवंबर 2025 में रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई। इसके बाद ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर दिसंबर 2025 में प्रधान के अधिकार सीज कर दिए गए।