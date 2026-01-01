Azamgarh News: जिलाधिकारी ने 2 ग्राम प्रधानों के अधिकार किए सीज

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: पवई विकास खंड के दो गांवों में सामने आई वित्तीय गड़बड़ियों के मामलों में जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर मुतकल्लीपुर और मकसुदिया गांव के ग्राम प्रधानों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार तत्काल प्रभाव से सीज कर दिए हैं। दोनों प्रकरणों में अंतिम जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं, जबकि संबंधित ग्राम सचिवों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
मकसुदिया गांव के ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने अगस्त 2025 में जांच के आदेश दिए थे। जांच अधिकारी के रूप में जिला उद्यान अधिकारी को नामित किया गया, वहीं तकनीकी परीक्षण के लिए जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता को जिम्मेदारी सौंपी गई। जांच पूरी होने के बाद नवंबर 2025 में रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई। इसके बाद ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर दिसंबर 2025 में प्रधान के अधिकार सीज कर दिए गए।
इसी तरह मुतकल्लीपुर गांव में भी ग्रामीणों की शिकायत पर मई 2025 में जांच शुरू कराई गई थी। इस मामले में भी जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए। नोटिस का जवाब न देने पर ग्राम प्रधान के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। दोनों मामलों में परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को अंतिम जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि जांच में ग्राम प्रधानों और ग्राम सचिवों की आपसी मिलीभगत उजागर हुई है। वित्तीय अनियमितता की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने संकेत दिए कि जांच पूरी होने के बाद आगे और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
