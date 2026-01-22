Azamgarh News: पैतृक गांव पहुंचा वीर सैनिक का शव, सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई



बताया गया कि प्रशांत सिंह 23 पैरा स्पेशल फोर्स में तैनात थे और वर्तमान में उनकी पोस्टिंग जम्मू में थी। ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जवान के निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों और परिजनों ने बताया कि प्रशांत सिंह बेहद मिलनसार और अनुशासित स्वभाव के थे। उनकी देशभक्ति और सेवा भावना को लोग हमेशा याद रखेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की।