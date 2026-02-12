Azamgarh News: युवक की निर्मम हत्या, तीन टुकड़ों में कटा हुआ बोरे में था भरा, पत्नी गिरफ्तार



प्राप्त जानकारी के अनुसार, बरदह कस्बा निवासी 35 वर्षीय अशोक गौड़ अपनी पत्नी प्रीति और तीन बच्चों के साथ मुंबई के मलाड थाना क्षेत्र अंतर्गत मालवणी इलाके में रहकर मजदूरी करता था। बताया गया कि वह 29 जनवरी से अचानक लापता हो गया था। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चल सका तो 3 फरवरी को मलाड थाने में गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई।