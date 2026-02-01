Azamgarh News: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, एक की मौत दो घायल, मरीज को पीजीआई पहुंचा कर आ रही थी एम्बुलेंस



सूचना मिलने पर यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। हादसे में उत्तम यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एंबुलेंस चालक, जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नुरुद्दीपुर निवासी 25 वर्षीय अनिल यादव तथा 29 वर्षीय रजेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पहले मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।