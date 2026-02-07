Azamgarh News: ऑपरेशन लंगड़ा जारी, पशु तस्कर के पैर में पुलिस ने मारी गोली



सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्राम तरकूलहा के पास घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण की चेतावनी दिए जाने के बावजूद जब फायरिंग जारी रही तो पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा, जिसे मौके पर ही पकड़ लिया गया।