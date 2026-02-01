Azamgarh News: हिरासत में गोली मारने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष को उम्र कैद, 22 साल बाद आया फैसला



मृतक के पुत्र जितेंद्र यादव ने नगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि जब वह रात में अपने पिता के लिए खाना लेकर थाने पहुंचे, तभी तत्कालीन थाना प्रभारी जेके सिंह के निर्देश पर हेड कांस्टेबल नरेंद्र बहादुर सिंह ने उनके पिता को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मामले की विवेचना बाद में सीबीसीआईडी को सौंप दी गई। जांच पूरी होने के बाद फरवरी 2005 में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई थी। इसके बाद से लगातार मुकदमे की सुनवाई चलती रही।

अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जेके सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही, गाली-गलौज से संबंधित धारा 504 के मामले में एक वर्ष का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।

फैसले के बाद न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। मामले को लेकर जिले में चर्चा का माहौल बना हुआ है।