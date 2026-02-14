Azamgarh News: फिर तड़तड़ाईं गोलियां, दो गौ तस्करों का हुआ एनकाउंटर



प्राप्त जानकारी के अनुसार, भगवानपुर गांव निवासी लालजी यादव (48) का अपने पुत्र मुकेश यादव से संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। बातचीत के दौरान कहासुनी बढ़ गई और गुस्से में आकर मुकेश यादव ने चाकू निकालकर अपने पिता पर कई वार कर दिए। शोर सुनकर बचाव के लिए पहुंचे भाई राकेश कुमार यादव (20) और गोविंद यादव (18) पर भी आरोपी ने हमला कर दिया।