Azamgarh News: तड़के तड़तड़ाईं गोलियां, शराब तस्कर का हुआ एनकाउंटर,10 लाख की शराब बरामद



पूछताछ में घायल की पहचान कुंदन कुमार तथा गिरफ्तार आरोपी की पहचान रंजन कुमार, दोनों निवासी जिला छपरा (बिहार) के रूप में हुई है। कुंदन कुमार पर बिहार में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। आरोपियों ने स्वीकार किया कि बिहार में शराबबंदी के कारण वे यूपी से शराब लाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे और पुलिस से बचने के लिए फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते थे।

पुलिस ने 60 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, दो तमंचे, चार कारतूस, मोबाइल फोन, नकदी और लोडर वाहन बरामद कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।