आजमगढ़

Azamgarh News: कोडीन कफ मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विकास सिंह गिरफ्तार

कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत वाराणसी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे विकास सिंह नरवे को गिरफ्तार कर लिया है। वह कफ सिरप तस्करी के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के [&hellip;]

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Jan 27, 2026

Azamgarh news

Azamgarh news, Pic- patrika

कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत वाराणसी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे विकास सिंह नरवे को गिरफ्तार कर लिया है। वह कफ सिरप तस्करी के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल का करीबी बताया जा रहा है।


पुलिस सूत्रों के अनुसार विकास सिंह नेपाल भागने की कोशिश में था। इसी दौरान उसे सिद्धार्थनगर जिले में नेपाल सीमा के पास से दबोच लिया गया। उसकी गिरफ्तारी की खबर से तस्करी से जुड़े नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। पुलिस टीम आरोपी को लेकर वाराणसी रवाना हो चुकी है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी।
आजमगढ़ जिले के बरदह थाना क्षेत्र स्थित नरवे गांव का निवासी विकास सिंह काफी समय से एसटीएफ और एसआईटी की रडार पर था। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार उसके घर पर दबिश दी गई, लेकिन वह हर बार बच निकलता रहा। पुलिस ने इस दौरान उसके परिजनों से भी पूछताछ की थी।

जौनपुर में विकास अवैध कारोबार में जुड़ा


बताया जा रहा है कि विकास सिंह का जौनपुर जिले में भी एक मकान है, जहां रहते हुए वह कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के संपर्क में आया और इस धंधे में शामिल हो गया। करीब तीन महीने से वह भूमिगत था और लगातार ठिकाने बदल रहा था।
पुलिस के मुताबिक नवंबर महीने में अपनी दादी की तेरहवीं में भी वह शामिल नहीं हुआ था, जिससे उसके फरार होने की पुष्टि हुई थी। जानकारी यह भी सामने आई है कि आरोपी मार्टीनगंज ब्लॉक में प्रमुख पद के लिए तैयारी कर रहा था और क्षेत्र में उसके चुनावी पोस्टर भी लगे हुए थे।
फिलहाल पुलिस आरोपी से जुड़े नेटवर्क और अवैध कारोबार की कड़ियों को खंगालने में जुटी है।

27 Jan 2026 07:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: कोडीन कफ मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विकास सिंह गिरफ्तार

