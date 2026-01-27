Azamgarh News: कोडीन कफ मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विकास सिंह गिरफ्तार



बताया जा रहा है कि विकास सिंह का जौनपुर जिले में भी एक मकान है, जहां रहते हुए वह कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के संपर्क में आया और इस धंधे में शामिल हो गया। करीब तीन महीने से वह भूमिगत था और लगातार ठिकाने बदल रहा था।

पुलिस के मुताबिक नवंबर महीने में अपनी दादी की तेरहवीं में भी वह शामिल नहीं हुआ था, जिससे उसके फरार होने की पुष्टि हुई थी। जानकारी यह भी सामने आई है कि आरोपी मार्टीनगंज ब्लॉक में प्रमुख पद के लिए तैयारी कर रहा था और क्षेत्र में उसके चुनावी पोस्टर भी लगे हुए थे।

फिलहाल पुलिस आरोपी से जुड़े नेटवर्क और अवैध कारोबार की कड़ियों को खंगालने में जुटी है।