Azamgarh News: केशव मौर्या का बड़ा बयान, अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर बोले दोषियों के खिलाफ की जाएगी बड़ी कार्रवाई



UGC से जुड़े मुद्दे पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि इस मामले में कोई भी नाराज नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य किसी को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि जो लोग किसी कारणवश पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जरूरी और सकारात्मक कदम उठाना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सभी वर्गों को समान अवसर देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

उपमुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को विकास के नए आयाम पर ले जाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है और आने वाले समय में इसका लाभ जनता को साफ तौर पर दिखाई देगा।