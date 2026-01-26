यूपी में मौसम दिखाएगा तेवर! 27, 28 और 29 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

UP Rain Alert For 27-28-29 January: उत्तर प्रदेश में इन दिनों बहुत तेज ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोग घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौसम विभागने चेतावनी जारी की है। 27, 28 और 29 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस बारिश के कारण तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और नीचे गिर सकता है। बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं।