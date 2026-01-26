26 जनवरी 2026,

सोमवार

आजमगढ़

यूपी में मौसम दिखाएगा तेवर! 27, 28 और 29 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

UP Rain Alert: कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 जनवरी के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में बारिश और ओले गिर सकते हैं।

2 min read
आजमगढ़

image

Anuj Singh

Jan 26, 2026

यूपी में 3 दिन बारिश

यूपी में 3 दिन बारिश

UP Rain Alert For 27-28-29 January: उत्तर प्रदेश में इन दिनों बहुत तेज ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोग घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौसम विभागने चेतावनी जारी की है। 27, 28 और 29 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस बारिश के कारण तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और नीचे गिर सकता है। बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं।

आजमगढ़ सबसे ठंडा रहा

आज प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड आजमगढ़ जिले में पड़ी। यहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इससे सुबह के समय लोगों को काफी परेशानी हुई। कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम हो गई। कुशीनगर जिले में सुबह के समय विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर तक रह गई। इससे सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई और कई जगह हादसों का खतरा बढ़ गया।

पश्चिमी विक्षोभ का असर

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। इसी वजह से प्रदेश में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। कई इलाकों में आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। पहले पूर्वी हवाएं चल रही थीं, लेकिन अब पछुआ हवाएं चलने लगी हैं। इन हवाओं के कारण हवा में नमी काफी बढ़ गई है। नमी बढ़ने से बारिश की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों में कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।

सावधानी बरतने की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बारिश के दौरान ठंड और बढ़ेगी, इसलिए गर्म कपड़े पहनें। कोहरे में वाहन चलाते समय सावधानी रखें। किसानों को भी अपनी फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यह मौसम का तेवर दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड और बारिश दोनों का असर रहेगा।

Updated on:

26 Jan 2026 10:25 am

Published on:

26 Jan 2026 10:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / यूपी में मौसम दिखाएगा तेवर! 27, 28 और 29 जनवरी को भारी बारिश का अलर्ट, इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

