Azamgarh News: अपनी ही बेटी से रेप करने वाले पिता को 15 साल का कारावास

2 जून 2021 की रात पीड़िता अपने पिता के घर पर थी, जहां आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता के रोने-चिल्लाने पर उसकी सौतेली मां ने उसे ननिहाल के पास छोड़ दिया और चली गई। इसके बाद पीड़िता की नानी ने तहरीर दी, जिस पर कंधरापुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस जांच के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई।मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा और दौलत यादव ने कुल छह गवाहों की गवाही अदालत में पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई।