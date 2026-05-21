प्रॉपर्टी विवाद बना रंजिश की वजह, आजमगढ़ में 2 लोगों पर फायरिंग, एक की मौत

जानकारी के मुताबिक, यह घटना रानीपुर गांव में हुई है, जहां बाइक से जा रहे दो लोगों पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि फायरिंग की इस घटना में दोनों लोग जख्मी हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, इलाज के दौरान जहानागंज के कोढवा गांव के रहने वाले सुशील की मौत हो गई है। गोलीबारी की इस घटना में पिंटू नामक एक युवक घायल भी हुआ है। बताया जा रहा है कि इस घटना में वह मामूली रूप से घायल हुआ है और गोली उसे लगी नहीं बल्कि छूकर निकल गई है।