आजमगढ़ में औचक निरीक्षण के दौरान सामूहिक नकल का बड़ा खुलासा, विश्वविद्यालय सख्त



विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ. प्रवेश कुमार सिंह के अनुसार, कुलपति ने कहा है कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि शासन की मंशा के अनुरूप नकलविहीन परीक्षा कराना विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। इस कार्रवाई के बाद परीक्षा केंद्रों पर सख्ती और निगरानी बढ़ाए जाने की संभावना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।