Azamgarh News: बीटीसी छात्रा का थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा,महिला सिपाहियों के खींचे बाल, सीओ पर भी किया हमला



आरोप यह भी है कि बाद में वह अधिकारी कक्ष की ओर बढ़ी और गाली-गलौज करते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की, जिसे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। इस दौरान कार्यालय में रखे कुछ दस्तावेजों और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचने की बात कही गई है।

प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी द्वारा पुलिसकर्मियों को धमकी देने की घटनाएं भी सामने आई हैं।