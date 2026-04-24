24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: बीटीसी छात्रा का थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा,महिला सिपाहियों के खींचे बाल, सीओ पर भी किया हमला

बीटीसी छात्रा पर पुलिस कार्यालय में हंगामा, मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है। इस मामले में संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Apr 24, 2026

Azamgarh news

Azamgarh news

आजमगढ़ जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में एक बीटीसी छात्रा पर पुलिस कार्यालय में हंगामा, मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है। इस मामले में संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर कार्यालय में तैनात मुंशी शशिकांत यादव ने थानाध्यक्ष कप्तानगंज को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के पोखरपुर (मु. जयरामपुर) निवासी निशा, जो बीटीसी की छात्रा है, पिछले करीब छह महीनों से एक मामले में मुकदमा दर्ज कराने को लेकर लगातार दबाव बना रही थी और समय-समय पर शिकायतें देती रहती थी।


बताया गया कि 18 अप्रैल 2026 को वह क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उस समय अधिकारी राजकीय कार्य में व्यस्त थे। आरोप है कि इसी दौरान उसने वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं।


आरोप यह भी है कि बाद में वह अधिकारी कक्ष की ओर बढ़ी और गाली-गलौज करते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की, जिसे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोक लिया। इस दौरान कार्यालय में रखे कुछ दस्तावेजों और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचने की बात कही गई है।
प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी द्वारा पुलिसकर्मियों को धमकी देने की घटनाएं भी सामने आई हैं।


पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 10:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: बीटीसी छात्रा का थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा,महिला सिपाहियों के खींचे बाल, सीओ पर भी किया हमला

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका चढ़ी टावर पर, 3 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

आजमगढ़

‘अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, देश की महिलाओं के साथ कैसे खड़े होंगे?’ अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तंज

minister op rajbhar roared in azamgarh taking sharp dig at akhilesh yadav up politics
आजमगढ़

Azamgarh News: 7.5 करोड़ का मादक पदार्थ किया गया नष्ट

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: आजमगढ़ में 18 जगहों पर बनेगा हेलीपैड

Azamgarh news
आजमगढ़

Azamgarh News: माफिया कूंटू सिंह के सहयोगी की 6 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क

आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.