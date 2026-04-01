Azamgarh News: माफिया कूंटू सिंह के सहयोगी की 6 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क



पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत में अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के दायरे में रहते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।