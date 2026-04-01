19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: माफिया कूंटू सिंह के सहयोगी की 6 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क

Crime News: आज़मगढ़ में अपराध और माफिया नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। माफिया कुंटू सिंह के करीबी सहयोगी संजय यादव की लगभग 6.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली गई। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अपराध नियंत्रण अभियान [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Apr 19, 2026

Crime News: आज़मगढ़ में अपराध और माफिया नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। माफिया कुंटू सिंह के करीबी सहयोगी संजय यादव की लगभग 6.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली गई। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई।

गम्भीर आपराधिक मामले दर्ज हैं संजय यादव पर


पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, संजय यादव पर गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त रहने के आरोप हैं। जांच में यह भी सामने आया कि उसने अवैध गतिविधियों से अर्जित धन को छिपाने और वैध दिखाने के उद्देश्य से विभिन्न चल-अचल संपत्तियां अपने नाम कर ली थीं। इसी के आधार पर प्रशासन ने विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया।


कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल और तहसीलदार विवेकानन्द दूबे मौके पर मौजूद रहे। उनकी देखरेख में पुलिस टीम ने चिन्हित संपत्तियों को कब्जे में लिया और कुर्की की औपचारिकताएं पूरी कीं। प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराध जगत में हड़कंप मच गया है।


पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत में अपराध और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के दायरे में रहते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 09:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: माफिया कूंटू सिंह के सहयोगी की 6 करोड़ 20 लाख की संपत्ति कुर्क

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फिर गरजी आजमगढ़ पुलिस की बंदूक, अलग-अलग हुई मुठभेड़ में 2 को लगी गोली

jhunjhunu elderly couple suicide swami sehi village surajgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: तीन बच्चों की मां से प्रेम करना पड़ा महंगा, पति ने प्रेमी को मारी गोली

Azamgarh news
आजमगढ़

एक बार फिर से आजमगढ़ आया चर्चे में, आतंकवाद से जुड़ा नाम, दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा

आजमगढ़

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, अब 10 जून को जारी होगा मतदाता सूची, ओपी राजभर ने सपा पर लगाया आरोप

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट
आजमगढ़

Azamgarh News: एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते हुए इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, मुकदमे से नाम हटाने के लिए मांग रहे थे 1 लाख

आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.