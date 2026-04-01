Azamgarh News: एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते हुए इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार, मुकदमे से नाम हटाने के लिए मांग रहे थे 1 लाख



शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। पीड़ित को केमिकल लगे नोट दिए गए और तय योजना के तहत दरोगा के पास भेजा गया। जैसे ही सब-इंस्पेक्टर ने रुपये लिए, पहले से मौके पर मौजूद टीम ने उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

बताया जा रहा है कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों पर पहले भी रिश्वतखोरी के आरोप लगते रहे हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा सख्त निर्देश जारी किए जाने के बावजूद अवैध वसूली की शिकायतें सामने आती रही हैं।

इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत कदम माना जा रहा है। इससे आम जनता में कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली के प्रति भरोसा और मजबूत होने की उम्मीद है।