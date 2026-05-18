आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, पिकअप की टक्कर से दंपति की मौत, बेटे ने भी अस्पताल में तोड़ा दम

बताया जा रहा है कि वह अपनी यामाहा बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी बीच वह खीरीडीहा गांव के समीप पहुंचे थे तभी पीछे से आ रही एक पिकअप ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद संतोष उछलकर एक्सप्रेसवे के नीचे गिर गए, जबकि उनकी पत्नी वहीं सड़क पर गिर गई और उनका बेटा भी उनके पास ही गिरकर दर्द से छटपटाने लगा। वहीं, संतोष की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।