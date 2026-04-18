एक बार फिर से आजमगढ़ आया चर्चे में, आतंकवाद से जुड़ा नाम, दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा

पुलिस ने इस मामले में मोसाइब अहमद उर्फ सोनू को महाराष्ट्र के ठाणे से, मोहम्मद हम्माद को मुंबई से, शेख इमरान को उड़ीसा के भुवनेश्वर से और मोहम्मद सोहेल को बिहार के कटिहार से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मोसाइब अहमद मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला है और ठाणे में रहकर वह नौकरी करता था। आरोपी ने दसवीं तक पढ़ाई की है और वेल्डिंग और मैकेनिक का काम किया करता था। पुलिस को जांच में पता चला है कि यह ऑनलाइन ग्रुप में जुड़ा हुआ था, जिसमें लश्कर और जिहाद की चर्चा होती थी।