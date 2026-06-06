आजमगढ़ में दो सगी नाबालिग बहनों से दुराचार करता रहा अधेड़, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल, अब पहुंचा सलाखों के पीछे

जानकारी के मुताबिक, गंभीरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली दो सगी नाबालिक बहनों के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी पुलिस से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी मोहम्मद जाहिद उर्फ रुस्तम (45) ने दोनों बहनों के दुष्कर्म के बाद उनके वीडियो बना लिए और उन्हें वायरल करने की धमकी देने लगा। आरोप है की वीडियो वायरल करने की धमकी देने के बाद वह पीड़िताओं का लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था। यही नहीं, किसी को बताने पर आरोपी ने दोनों बहनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके कारण दोनों बहनें डरी हुई थीं।