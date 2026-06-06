Dimple Yadav Statement: गाजीपुर एनकाउंटर बना सियासी मुद्दा, डिंपल यादव ने कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा

गाजीपुर मुठभेड़ पर डिंपल यादव का वार, बोलीं- लोकतंत्र में जवाबदेही जरूरी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Dimple Yadav Statement Ghazipur Encounter: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुए पुलिस एनकाउंटर को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस कार्रवाई और प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस के पास आरोपी को गिरफ्तार करने की क्षमता और अवसर था, तो फिर एनकाउंटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और विपक्षी दल सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं।
मैनपुरी में मीडिया से बातचीत करते हुए डिंपल यादव ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का पालन सर्वोच्च होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में एनकाउंटर हुआ है तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि क्या आरोपी को जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। यदि पुलिस आरोपी तक पहुंच गई थी और उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तो गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
डिंपल यादव ने कहा कि ऐसे मामलों में केवल पुलिस का पक्ष ही नहीं, बल्कि पूरी घटना के सभी पहलुओं को सामने लाना जरूरी होता है। लोकतंत्र में कानून और न्याय की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की शंका या विवाद की स्थिति पैदा न हो। उन्होंने कहा कि जनता को भी यह जानने का अधिकार है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बनीं, जिनमें एनकाउंटर की नौबत आई।
समाजवादी पार्टी सांसद ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध नियंत्रण के नाम पर कई बार ऐसी कार्रवाइयों को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती है, लेकिन असली सवाल यह है कि अपराध की घटनाएं क्यों हो रही हैं और उन्हें रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है तो फिर अपराधियों के खिलाफ ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती हैं, जिनमें पुलिस को एनकाउंटर का सहारा लेना पड़ता है। उनके अनुसार सरकार को अपराध की जड़ तक पहुंचकर समाधान निकालने की जरूरत है, न कि केवल घटनाओं के बाद कार्रवाई दिखाने की।
गाजीपुर एनकाउंटर को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी जहां इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, वहीं सत्ता पक्ष इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में पेश कर रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई की जा रही है।
हालांकि विपक्ष का तर्क है कि किसी भी कार्रवाई की पारदर्शिता सुनिश्चित होना आवश्यक है। उनका कहना है कि यदि हर घटना में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को तथ्यों को सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक रूप ले सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस और प्रशासनिक एजेंसियों की जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण होती है। एनकाउंटर जैसी घटनाएं हमेशा संवेदनशील मानी जाती हैं और इनके संबंध में पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक होता है। यही कारण है कि ऐसे मामलों में अक्सर न्यायिक या स्वतंत्र जांच की मांग उठती रही है।
डिंपल यादव ने भी इसी संदर्भ में कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार और प्रशासन को पूरी घटना की सच्चाई सामने लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। यदि किसी घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो उनका संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए।
गाजीपुर एनकाउंटर अब केवल एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सरकार की नीतियों पर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार अपनी कार्रवाई को उचित ठहरा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और अधिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं।
फिलहाल डिंपल यादव के बयान ने इस पूरे प्रकरण को नई राजनीतिक दिशा दे दी है। उनके सवालों ने एक बार फिर प्रदेश में कानून-व्यवस्था, पुलिस कार्रवाई और जवाबदेही को लेकर बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और प्रशासन इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देते हैं और आगे की जांच या कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है।
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