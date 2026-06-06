Dimple Yadav Statement: गाजीपुर एनकाउंटर बना सियासी मुद्दा, डिंपल यादव ने कानून-व्यवस्था पर सरकार को घेरा

Dimple Yadav Statement Ghazipur Encounter: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुए पुलिस एनकाउंटर को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस कार्रवाई और प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस के पास आरोपी को गिरफ्तार करने की क्षमता और अवसर था, तो फिर एनकाउंटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और विपक्षी दल सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं।

