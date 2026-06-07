Khan Sir Coaching Firing: फायरिंग का UP से कनेक्शन, गार्ड की गिरफ्तारी पर उठे सवाल, चाची बोलीं- फंसाया जा रहा है

Patna Firing Case: पटना के प्रसिद्ध खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट (Khan Global Studies Institute) के बाहर हुई फायरिंग और हिंसा (Firing and Violence) केस में नया अपडेट आया है। पुलिस ने इस मामले में दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से पकड़ा गया। वहीं, इस मामले में पुलिस ने खान सर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किया है।