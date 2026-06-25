भागवत कथा सुनने जा रहे थे चाचा-भतीजी, मैनपुरी में कार की टक्कर से दर्दनाक मौत, 3 अन्य लोग भी घायल

दुर्घटना में हरचंदपुर निवासी साइकिल सवार दिवारी लाल प्रजापति, गणेशपुर गांव निवासी कार चालक विनोद कुमार और नगला गुसाईं निवासी आनंद को गंभीर चोट लगी है। सभी घायलों को इलाज के लिए सैफई PGI रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों से घटना की सूचना मिलते ही किशनी थानाध्यक्ष छत्रपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों और मृतकों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनी भेजा, जहां चिकित्सकों ने स्वदेश पाल और लवली पाल को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।