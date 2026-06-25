भागवत कथा सुनने जा रहे थे चाचा-भतीजी, मैनपुरी में कार की टक्कर से दर्दनाक मौत, 3 अन्य लोग भी घायल

मैनपुरी में सड़क हादसा (फोटो- पत्रिका)
Three People Death: मैनपुरी जिले के किशनी थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को भीषण सड़क हादसे में चाचा-भतीजी की मौत (Uncle and Niece died in Road Accident) हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा किशनी नगर से करीब 2 किलोमीटर दूर हरचंदपुर गांव के पास हुआ है।
मैनपुरी में सड़क हादसे में चाचा-भतीजी की मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मैनपुरी की ओर से आ रही तेज रफ्तार इको कार ने हरचंदपुर के निकट बाइक और साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की इतनी जबरदस्त थी कि कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई।
हादसे में भिटारा निवासी 50 वर्षीय स्वदेश पाल पुत्र दयाराम और उनकी 16 वर्षीय भतीजी लवली पाल पुत्री अखिलेश पाल की मौके पर ही मौत हो गई। स्वदेश पाल किशनी मंडी के पास रहते थे। चाचा-भतीजी बाइक से अपने गांव भिटारा में चल रही भागवत कथा में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान हादसा हो गया।
दुर्घटना में हरचंदपुर निवासी साइकिल सवार दिवारी लाल प्रजापति, गणेशपुर गांव निवासी कार चालक विनोद कुमार और नगला गुसाईं निवासी आनंद को गंभीर चोट लगी है। सभी घायलों को इलाज के लिए सैफई PGI रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों से घटना की सूचना मिलते ही किशनी थानाध्यक्ष छत्रपाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायलों और मृतकों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनी भेजा, जहां चिकित्सकों ने स्वदेश पाल और लवली पाल को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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