सोनभद्र में ₹1 करोड़ का गांजा बरामद, लग्जरी कार से हो रही थी तस्करी, पुलिस ने दौड़ाकर 2 लोगों को पकड़ा

इस दौरान पुलिस और एसओजी की टीम ने दोनों कारों का पीछा किया और गांधी आश्रम के सामने सलखन क्षेत्र में दोनों वाहनों को रोक लिया। तलाशी के जाने पर प्लास्टिक की पांच बोरियों में रखा कुल 1 क्विंटल 42 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके साथ ही दोनों कारों पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगाई गई थी। वहीं, पुलिस ने इस मामले में लखनऊ के थाना बक्शी का तालाब निवासी मोहम्मद जावेद को और रायबरेली के गुरुबक्शगंज थाना इलाके के अनुज कुमार मौर्य को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने बताया है कि पकड़े गए गांजा की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है।