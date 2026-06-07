फोन गिरवी रख साइबर ठगों को भेजा पैसा, सोनभद्र के जंगल में छात्र ने फांसी लगाकर दी जान

Sonbhadra Sucide News: सोनभद्र में ठगी होने के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि युवक बीए तृतीय वर्ष का छात्र था और उसके साथ साइबर ठगी हुई, जिसके बाद उसने पास के ही जंगल में जाकर पेड़ से फंदा लगाकर फांसी लगा ली। जब ग्रामीणों ने युवक के शव को देखा तो उन्होंने परिजनों और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।