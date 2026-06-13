Sonbhadra News: पति पर पत्नी ने लगाया मारपीट का आरोप, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुई थी शादी, घर से निकाला

Sonbhadra News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत संपन्न हुई एक शादी महज 10 महीने के भीतर टूटने की कगार पर पहुंच गई। निर्धन परिवार की एक युवती ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और घर से निकालने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला का आरोप है कि परिवार परामर्श केंद्र में समझौते के प्रयासों के दौरान ही उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली। मामले में दुद्धी महिला थाना पुलिस ने पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।