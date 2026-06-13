सीएम योगी ने BHU में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का किया उद्घाटन, बोले- मेरी मां ने समझाया गंगा के पवित्रता का महत्व

मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी ताकतें, वामपंथी विचारधारा के लोग और भारत विरोधी लोग देश की एकता और अखंडता के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं और हमेशा से ही खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया था, लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि यहां की युवाओं को जब भी अवसर मिला है उसने पूरे विश्व में अपना लोहा बनवाया है। उन्होंने कहा कि उसी के यहां लूट और डकैती होती है जो सक्षम होता है। भारत पर कई बार अतिक्रमणकारियों ने हमला किया। उन्होंने कहा कि आज से 400 साल पहले जब विदेशी आक्रांताओं का समय था, उस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी करीब 25% के आसपास थी, लेकिन आजादी के समय या डेढ़ से दो फ़ीसदी रह गई। उन्होंने बताया कि 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की करीब 45% थी।