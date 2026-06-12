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दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर आयोजित प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन

Cm Yogi Adityanath visit varanasi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं..

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वाराणसी

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Vijendra Mishra

Jun 12, 2026

Cm yogi visit varanasi

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CM Yogi Adityanath Visit Varanasi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। यहां वह सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना को लेकर भी सीएम योगी अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे। इसके बाद सांस्कृतिक संकुल में योजनाओं के महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की शाम अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूर्ण होने के उपलक्ष में सांस्कृतिक संकुल में जनकल्याण योजनाओं का महाकुंभ आयोजित हो रहा है, इसका मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों समीक्षा बैठक करेंगे और वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति जानेंगे।

BHU में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांस्कृतिक संकुल में आयोजित कार्यक्रम में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टालों का निरीक्षण करेंगे और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी प्रदान करेंगे। वहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन नेशनल एजिंग सेंटर का निरीक्षण कर सकते हैं। वहीं, शनिवार को सीएम योगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

सांस्कृतिक संकुल में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कई स्टाल लगाए गए हैं, जिनमें कृषि, पर्यटन, महिला एवं बाल विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, कौशल विकास मिशन, ओडीओपी योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने और गुलाबी मीनाकारी के उत्पाद भी इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। विभिन्न विभागों के अधिकारी जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की रिपोर्ट लेकर समीक्षा बैठक में पहुंचे हैं।

सीपी ने अधिकारियों संग की बैठक

वहीं, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था को लेकर गुरुवार को समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री के आगमन और प्रस्थान के दौरान वी आईपी रूट को नो फ्लाई जोन में घोषित करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही त्रिनेत्र प्रणाली और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से लोगों के घटनाक्रम पर लगातार निगरानी रखे जाने को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिया है।

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Published on:

12 Jun 2026 06:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर आयोजित प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन

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