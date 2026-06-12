दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर आयोजित प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन

CM Yogi Adityanath Visit Varanasi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। यहां वह सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान दालमंडी चौड़ीकरण परियोजना को लेकर भी सीएम योगी अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे। इसके बाद सांस्कृतिक संकुल में योजनाओं के महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।