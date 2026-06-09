काशी में पहली बार होगा एयर शो, नमो घाट पर गरजेंगे एयरफोर्स के जेट, जानें क्या होगी खासियत

एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि नमो घाट पर होने वाले इस आयोजन में एयरफोर्स के पायलट अपने साहस और शौर्य का परिचय देंगे। इसके साथ ही लोगों को विमान की गर्जना सुनाई देगी। उन्होंने बताया कि करीब 2 घंटे तक शो का आयोजन किया जाएगा। इसमें एयरफोर्स के कई जेट एक साथ हवा में करतब दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि इस एयर शो में ट्विन सीटर तेजस, सी-295, रुद्र हेलीकॉप्टर जैसे विमान शामिल हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अलग-अलग जिलों के एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद भी इन फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर की टाइमिंग में फर्क नहीं पड़ेगा और लोगों को आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा।